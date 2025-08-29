В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Согласно полученной информации, Руст прибыл на Украину в качестве добровольца в 2023 году, где присоединился к третьему полку Сил специальных операций. По предварительным данным, ликвидация эстонского наёмника произошла в результате массированного удара ВС РФ авиационными бомбами типа ФАБ.

«Вероятно, эстонский наёмник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — заявил собеседник агентства.