Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:32

Эстонский офицер спецназа ликвидирован под Сумами массированным бомбовым ударом ВС РФ

РИАН: Эстонский наёмник ликвидирован ударом ФАБов в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Согласно полученной информации, Руст прибыл на Украину в качестве добровольца в 2023 году, где присоединился к третьему полку Сил специальных операций. По предварительным данным, ликвидация эстонского наёмника произошла в результате массированного удара ВС РФ авиационными бомбами типа ФАБ.

«Вероятно, эстонский наёмник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — заявил собеседник агентства.

Олев Руст имел значительный боевой опыт участия в зарубежных операциях НАТО. В 2017 году он успешно прошёл отбор в силы специальных операций Эстонии, ранее участвовал в военной операции в Афганистане, а в 2020 году был задействован в миротворческой миссии в Мали.

Адвокат Коротков-Гуляев: Колумбийские наёмники сбежали после увиденных пыток ВСУ
Адвокат Коротков-Гуляев: Колумбийские наёмники сбежали после увиденных пыток ВСУ

Ранее было объявлено, что дипломатическое представительство Украины в Перу продолжает кампанию по привлечению наёмников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ. От претендентов ожидается наличие опыта военной службы и надлежащая физическая кондиция. Процесс набора идёт ускоренными темпами.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar