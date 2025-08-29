Эстонский офицер спецназа ликвидирован под Сумами массированным бомбовым ударом ВС РФ
РИАН: Эстонский наёмник ликвидирован ударом ФАБов в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick
В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
Согласно полученной информации, Руст прибыл на Украину в качестве добровольца в 2023 году, где присоединился к третьему полку Сил специальных операций. По предварительным данным, ликвидация эстонского наёмника произошла в результате массированного удара ВС РФ авиационными бомбами типа ФАБ.
«Вероятно, эстонский наёмник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — заявил собеседник агентства.
Олев Руст имел значительный боевой опыт участия в зарубежных операциях НАТО. В 2017 году он успешно прошёл отбор в силы специальных операций Эстонии, ранее участвовал в военной операции в Афганистане, а в 2020 году был задействован в миротворческой миссии в Мали.
Ранее было объявлено, что дипломатическое представительство Украины в Перу продолжает кампанию по привлечению наёмников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ. От претендентов ожидается наличие опыта военной службы и надлежащая физическая кондиция. Процесс набора идёт ускоренными темпами.