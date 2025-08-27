Российские войска освободили Первое Мая
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Российские войска освободили населённый пункт Первое Мая в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Село взято под контроль благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».
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А ранее ВС РФ нанесли удар по крупному складу Вооружённых сил Украины в Полтавской области. Целью атаки стал значительный складской комплекс и узел снабжения.