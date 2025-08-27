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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 09:10

Российские войска освободили Первое Мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Российские войска освободили населённый пункт Первое Мая в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Село взято под контроль благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Новости СВО. ВС РФ берут Серебрянское лесничество, ВСУ в тисках в Камышевахе, паника в Покровске, Эстония участвует в атаках на РФ, 27 августа
Новости СВО. ВС РФ берут Серебрянское лесничество, ВСУ в тисках в Камышевахе, паника в Покровске, Эстония участвует в атаках на РФ, 27 августа

А ранее ВС РФ нанесли удар по крупному складу Вооружённых сил Украины в Полтавской области. Целью атаки стал значительный складской комплекс и узел снабжения.

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Александра Вишнякова
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