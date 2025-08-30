Герасимов: Командиры в зоне СВО овладели навыками организации и ведения боя
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Командиры тактического звена в зоне проведения СВО продемонстрировали полное владение навыками организации и ведения боевых действий, а также активно развивают и внедряют нестандартные тактики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
«В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке», — сказал он.
Герасимов также рассказал о масштабной государственной кампании по награждению. В период весенне-летней кампании 2025 года 120,9 тысяч военнослужащих получили государственные награды за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. Более 101 тысячи из них — солдаты и сержанты.
Ранее стало известно о семи ударах, нанесённых ВС РФ по объектам украинской военной инфраструктуры. Эти действия привели к поражению заводов оборонного комплекса, аэродромов, а также складов с ракетами «Сапсан» и установками «Нептун». Также было уничтожено нефтехранилище, обеспечивавшее топливом украинские подразделения.