Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 13:33

Герасимов: Командиры в зоне СВО овладели навыками организации и ведения боя

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Командиры тактического звена в зоне проведения СВО продемонстрировали полное владение навыками организации и ведения боевых действий, а также активно развивают и внедряют нестандартные тактики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке», — сказал он.

Герасимов также рассказал о масштабной государственной кампании по награждению. В период весенне-летней кампании 2025 года 120,9 тысяч военнослужащих получили государственные награды за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. Более 101 тысячи из них — солдаты и сержанты.

ФСБ и ВС РФ нанесли серию ударов по предприятиям, связанным с производством «Сапсана»
ФСБ и ВС РФ нанесли серию ударов по предприятиям, связанным с производством «Сапсана»

Ранее стало известно о семи ударах, нанесённых ВС РФ по объектам украинской военной инфраструктуры. Эти действия привели к поражению заводов оборонного комплекса, аэродромов, а также складов с ракетами «Сапсан» и установками «Нептун». Также было уничтожено нефтехранилище, обеспечивавшее топливом украинские подразделения.

