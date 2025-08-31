Х-101 и «Искандеры»: Украину разбудили «‎удары возмездия», среди целей – судно с военным грузом

Российская армия в ночь на 31 августа нанесла серию массированных ударов по военной и портовой инфраструктуре Украины. Главный удар пришёлся на Одесскую область — по рыбному порту Ильичевска (ныне Черноморск) зафиксировано не менее пяти прямых попаданий «Гераней-2», сообщает пророссийское подполье.

Местные мониторинговые ресурсы пишут, что удар повредил иностранное судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозившее комплектующие для БПЛА, электронику, взрывчатку и оружие. Пожар в порту видно на спутниковых снимках NASA. Глава администрации области Олег Кипер подтвердил удар по Черноморску и его окрестностям. В результате больше 29 тысяч абонентов остались без света, а критическая инфраструктура работает от генераторов.

Ещё одной целью ударов стала Днепропетровская область, военные мишени находились в Синельниково и Павлограде. В небе наблюдались яркие вспышки, после чего вспыхнули масштабные пожары. По предварительным сведениям, в ударе были задействованы ракеты Х-101 или «Искандеры», а также более сотни ударных беспилотников.