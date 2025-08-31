Украинские военные применяют «самораскрывающиеся» пули, которые наносят повышенные повреждения внутренним органам человека. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал командир медицинской роты группировки «Днепр» с позывным Питер.

Собеседник агентства пояснил, что на этих пулях сделаны насечки, при попадании в цель они раскрываются «как розочка», увеличивая наносимый урон. Он добавил, что «самораскрывающиеся» пули разрывают ткани и сосуды, нанося серьёзный ущерб через болевой шок.

«Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — отметил Питер.