Российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Серебрянского лесничества (ЛНР), где остатки нескольких украинских бригад оказались в оперативном окружении. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Шрам.

«Остатки 119-й бригады теробороны, также 66-й, также 53-й и 63-й, это основные бригады, которые находятся на нашем направлении. Соответственно, с ними и боремся. И в полуокружении, практически в котле, сейчас они все и находятся», — пояснил российский командир.

В восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР полностью блокированы подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Шрам отметил, что российские войска продолжают активное продвижение в этом районе, закрепляя достигнутые оперативные успехи.