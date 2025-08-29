«Практически в котле»: Российский боец рассказал о критическом положении бригад ВСУ
Командир Ахмата: Несколько бригад ВСУ оказались в котле под Серебрянским
Российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Серебрянского лесничества (ЛНР), где остатки нескольких украинских бригад оказались в оперативном окружении. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Шрам.
«Остатки 119-й бригады теробороны, также 66-й, также 53-й и 63-й, это основные бригады, которые находятся на нашем направлении. Соответственно, с ними и боремся. И в полуокружении, практически в котле, сейчас они все и находятся», — пояснил российский командир.
В восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР полностью блокированы подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Шрам отметил, что российские войска продолжают активное продвижение в этом районе, закрепляя достигнутые оперативные успехи.
Life.ru ранее сообщал о тактических приёмах, используемых Вооружёнными силами Украины в Серебрянском лесничестве. Помимо стандартного сброса мин, таких как «Колокольчик» и «Лепесток», украинские дроны также применяют бутылки с отравленным содержимым, предназначенные для российских военнослужащих.