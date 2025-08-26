Армия России после трёх лет ожесточённых боёв почти зачистила от ВСУ Серебрянское лесничество

Подразделения Вооружённых сил Украины практически полностью выбиты из Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

«Как мы знаем, с 2022 года шло противостояние как по всей ЛБС, так и в Серебрянском лесничестве. Там всё это время находился один из моих отрядов и другие подразделения Минобороны, которые всё это время ежедневно уничтожали противника. Противник туда все время перебрасывал новые и новые силы», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов уточнил, что враг постоянно перебрасывал на это направление новые силы, в том числе подразделения нацбата «Азов»*, а бои носили ожесточённый характер с переменным успехом. По его словам, сейчас российские бойцы завершают зачистку отдельных участков, в то время как основные силы уже продвигаются дальше.

Ранее Life.ru рассказывал об уловках, на которые идут ВС Украины в Серебрянском лесничестве. Украинские дроны сбрасывают российским бойцам бутылки с отравленной водой, помимо обычных сбросов в виде мин «Колокольчик» и «Лепесток».