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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 10:16

Армия России после трёх лет ожесточённых боёв почти зачистила от ВСУ Серебрянское лесничество

Алаудинов заявил о почти полной зачистке от ВСУ Серебрянского лесничества в ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Подразделения Вооружённых сил Украины практически полностью выбиты из Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

«Как мы знаем, с 2022 года шло противостояние как по всей ЛБС, так и в Серебрянском лесничестве. Там всё это время находился один из моих отрядов и другие подразделения Минобороны, которые всё это время ежедневно уничтожали противника. Противник туда все время перебрасывал новые и новые силы»,рассказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов уточнил, что враг постоянно перебрасывал на это направление новые силы, в том числе подразделения нацбата «Азов»*, а бои носили ожесточённый характер с переменным успехом. По его словам, сейчас российские бойцы завершают зачистку отдельных участков, в то время как основные силы уже продвигаются дальше.

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Ранее Life.ru рассказывал об уловках, на которые идут ВС Украины в Серебрянском лесничестве. Украинские дроны сбрасывают российским бойцам бутылки с отравленной водой, помимо обычных сбросов в виде мин «Колокольчик» и «Лепесток».

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Юрий Лысенко
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