Экс-гранатомётчика «Айдара»* приговорили к 27 годам колонии за участие в боях в ДНР и ЛНР

Южный окружной военный суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника украинского нацбата «Айдар»*, к 27 годам заключения за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Согласно судебным данным, Попович, получивший гражданство Росссии, осенью 2023 года пересёк границу в Белгородской области и отправился на Украину. Там, в мае 2024 года, он вступил в нацбатальон «Айдар»*, где освоил навыки обращения с оружием и взрывными устройствами. Вскоре он стал гранатомётчиком в подразделении батальона, действовавшем в ДНР. До своего пленения 20 мая 2024 года Попович участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР и ЛНР. Суд подчеркнул, что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.