22 августа, 10:12

Экс-гранатомётчика «Айдара»* приговорили к 27 годам колонии за участие в боях в ДНР и ЛНР

Российский суд приговорил экс-гранатомётчика Поповича к 27 годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Южный окружной военный суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника украинского нацбата «Айдар»*, к 27 годам заключения за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пять лет в тюрьме», — сказал собеседник агентства.

Согласно судебным данным, Попович, получивший гражданство Росссии, осенью 2023 года пересёк границу в Белгородской области и отправился на Украину. Там, в мае 2024 года, он вступил в нацбатальон «Айдар»*, где освоил навыки обращения с оружием и взрывными устройствами. Вскоре он стал гранатомётчиком в подразделении батальона, действовавшем в ДНР. До своего пленения 20 мая 2024 года Попович участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР и ЛНР. Суд подчеркнул, что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее литовец Альбертас Глазаускас был заочно приговорён российским судом к 14 годам тюрьмы за наёмничество. Его участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Полка имени Калиновского» послужило причиной такого вердикта суда.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

    avatar