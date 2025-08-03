Родственники украинских граждан, призванных в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»*, добиваются привлечения командования к ответственности. Такие меры семьи решили принять из-за высоких потерь личного состава в приграничных с Россией районах, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Родные и близкие мобилизованных украинцев в 24-й ошб «Айдар»* окончательно осознали, что командование батальона просто отправило на убой их родственников на Тёткинском направлении», — сказал собеседник.

Отмечается, что несмотря на возможность привлечения командиров к ответственности, подобные обращения в социальных сетях, как правило, не приносят результатов.

Как ранее сообщал Life.ru, российские военнослужащие уничтожили штурмовую роту украинского националистического батальона «Айдар»* вблизи Бессаловки, Сумская область. Несмотря на то, что киевская сторона официально не признала значительные потери, родственники погибших самостоятельно провели расследование и установили, что рота была уничтожена в полном составе.