В окопы к российским военным начали сбрасывать бутылки с отравленной водой
ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой в окопы РФ в Серебрянском лесничестве
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Дроноводы ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой, а также мины «Колокольчик» и «Лепесток» на российские позиции в Серебрянском лесничестве, что в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. О новой подлости вражеских сил рассказал РИА «Новости» боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик.
«Скидывают «Колокольчики», воду отравленную, сигареты, «Лепестки», всё скидывают, что у них есть», — говорит Ричик. А его сослуживец добавил, что ВСУшники активно сбрасывают с воздуха замаскированные под кусты магнитные мины.
А ранее ВСУ с помощью БПЛА подкинули заминированную плюшевую игрушку в село Граково Купянского района Харьковской области. Её вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам Российской армии, после чего был обезврежен.