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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 06:17
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В окопы к российским военным начали сбрасывать бутылки с отравленной водой

ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой в окопы РФ в Серебрянском лесничестве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Дроноводы ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой, а также мины «Колокольчик» и «Лепесток» на российские позиции в Серебрянском лесничестве, что в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. О новой подлости вражеских сил рассказал РИА «Новости» боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик.

«Скидывают «Колокольчики», воду отравленную, сигареты, «Лепестки», всё скидывают, что у них есть», — говорит Ричик. А его сослуживец добавил, что ВСУшники активно сбрасывают с воздуха замаскированные под кусты магнитные мины.

В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом
В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с отравленным боеприпасом

А ранее ВСУ с помощью БПЛА подкинули заминированную плюшевую игрушку в село Граково Купянского района Харьковской области. Её вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам Российской армии, после чего был обезврежен.

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Андрей Бражников
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