В окопы к российским военным начали сбрасывать бутылки с отравленной водой

Дроноводы ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой, а также мины «Колокольчик» и «Лепесток» на российские позиции в Серебрянском лесничестве, что в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. О новой подлости вражеских сил рассказал РИА «Новости» боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик.

«Скидывают «Колокольчики», воду отравленную, сигареты, «Лепестки», всё скидывают, что у них есть», — говорит Ричик. А его сослуживец добавил, что ВСУшники активно сбрасывают с воздуха замаскированные под кусты магнитные мины.