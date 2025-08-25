Вооружённые формирования Украины с помощью БПЛА подкинули заминированную плюшевую игрушку в село Граково Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вооружённые формирования Украины заминировали плюшевую игрушку и, применяя БПЛА, доставили взрывное устройство в село Граково Купянского района. К счастью, подозрительный предмет в центральной части населённого пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии», — написал он.

По данным источника, подозрительный предмет в центральной части населённого пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии, после чего был обезврежен. В Граково проживает 13 детей, и если бы игрушку подобрал ребёнок, последствия могли быть трагическими.

За прошедшие выходные боевики киевского режима более 10 раз атаковали дома мирных жителей Харьковской области, серьёзно повредив несколько домовладений. Для проведения восстановительных работ жителям будут переданы стройматериалы, предоставленные МЧС России.