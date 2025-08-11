Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:58

Дрон возмездия настиг ВСУШников, минировавших дорогу под Купянском — видео от первого лица

SHOT: FPV-дрон уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся заминировать тропы к Купянску

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

В Харьковской области российские военные уничтожили пятерых солдат противника, пытавшихся заминировать тропы по направлению к Купянску. Об этом сообщает SHOT.

FPV-дрон уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся заминировать тропы к Купянску. Видео © SHOT

Российский FPV-беспилотник обнаружил вражескую группу, планировавшую заминировать дорогу в районе села Куриловка, где сейчас идёт наступление ВС РФ. Пятеро бойцов ВСУ попытались уехать от дрона, но не смогли.

Ранее сообщалось о начале городских боёв в Купянске. Украинские силы, которые готовили оборону города на протяжении более чем года, активно пытаются противостоять, заявил военный эксперт. Тем временем жители Харьковщины распродают недвижимость за бесценок.

Опубликован фрагмент разговора офицера со сбежавшим с позиции бойцом ВСУ
Никита Никонов
