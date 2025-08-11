Дрон возмездия настиг ВСУШников, минировавших дорогу под Купянском — видео от первого лица
SHOT: FPV-дрон уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся заминировать тропы к Купянску
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
В Харьковской области российские военные уничтожили пятерых солдат противника, пытавшихся заминировать тропы по направлению к Купянску. Об этом сообщает SHOT.
FPV-дрон уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся заминировать тропы к Купянску. Видео © SHOT
Российский FPV-беспилотник обнаружил вражескую группу, планировавшую заминировать дорогу в районе села Куриловка, где сейчас идёт наступление ВС РФ. Пятеро бойцов ВСУ попытались уехать от дрона, но не смогли.
Ранее сообщалось о начале городских боёв в Купянске. Украинские силы, которые готовили оборону города на протяжении более чем года, активно пытаются противостоять, заявил военный эксперт. Тем временем жители Харьковщины распродают недвижимость за бесценок.