Дрон возмездия настиг ВСУШников, минировавших дорогу под Купянском — видео от первого лица

В Харьковской области российские военные уничтожили пятерых солдат противника, пытавшихся заминировать тропы по направлению к Купянску. Об этом сообщает SHOT.

FPV-дрон уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся заминировать тропы к Купянску. Видео © SHOT

Российский FPV-беспилотник обнаружил вражескую группу, планировавшую заминировать дорогу в районе села Куриловка, где сейчас идёт наступление ВС РФ. Пятеро бойцов ВСУ попытались уехать от дрона, но не смогли.