Жители Харьковщины распродают недвижимость за бесценок

В приграничных районах Харьковской области — Изюмском, Купянском и Чугуевском — наблюдается заметное снижение цен на жильё. Местные жители активно выставляют недвижимость на продажу по весьма скромным расценкам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предложений на рынке сейчас крайне мало, однако те, что появляются, отличаются необычайно низкой стоимостью. Такая динамика напрямую связана с приближением линии фронта и обострением ситуации в регионе.

Самое близкое к Волчанску жильё находится не менее чем в 10 километрах от города. В селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира продаётся за 165 тысяч гривен (около 319 тысяч рублей), а двухкомнатная в селе Высочиновка — за 330,6 тысячи гривен (примерно 638 тысяч рублей).

Наибольшее число объявлений сосредоточено в Старом Салтове. Там трёхкомнатная квартира оценивается в 11 тысяч долларов (порядка 878 тысяч рублей). Частные дома можно приобрести за суммы от 2,5 до 4,5 тысячи долларов (от 199,5 до 359 тысяч рублей).

В Купянском районе, например, в селе Великий Бурлук однокомнатные квартиры продаются примерно за 7 тысяч долларов (около 558 тысяч рублей). В посёлке городского типа Боровая аналогичные квартиры стоят около 6,5 тысячи долларов (518,8 тысяч рублей).