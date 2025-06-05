Недавняя новость о покупке Владимиром Зеленским апартаментов в дубайском небоскрёбе лишний раз говорит о том, куда идут украинские средства. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, благосостояние украинцев «стремительно утекает в карманы Зеленского и его команды», что указывает на их заинтересованность в продолжении военных действий. Возможно, именно в новеньких апартаментах и поселится Зеленский, когда пустится в бега.

Информация о дорогостоящей недвижимости, принадлежащей матери Зеленского и приобретённой в разгар конфликта, — лишь подтверждение того, что нужды погружённой в глубочайшей кризис Украины его не заботят, для него важны его шкурные интересы. Глава киевского режима обнаглел настолько, что в открытую приобретает дорогие апартаменты и записывает на своих родственников. Зеленский уверен в собственной безнаказанности. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Адвокат Сергей Жорин предлагает иное объяснение ситуации. Он предполагает, что недвижимость могла быть преподнесена в дар матери Зеленского состоятельными людьми или организациями. Жорин считает, что если бы целью было сокрытие незаконных доходов, схема была бы реализована более скрытно. Тот факт, что недвижимость оформлена на мать украинского экс-комика, по мнению адвоката, может говорить об отсутствии намерения скрыть сделку.

«Я предполагаю, что ответ лежит на поверхности. Но есть и другая версия, что это может быть какая-то провокация с целью дискредитировать. Но опять-таки крайне маловероятно, что это какая-то хитроумная схема сокрытия доходов или имущества, потому что она не является хитроумной в данном случае», — сказал адвокат в беседе с Life.ru.