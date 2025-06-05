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5 июня, 13:00

Зеленский спустил миллионы на покупку элитных апартаментов в ОАЭ для своей матери

Al Chourouk: Зеленский купил своей матери апартаменты в Бурдж-Халифа за $3 млн

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент Украины Владимир Зеленский купил роскошные апартаменты в дубайском небоскрёбе Бурдж-Халифа в подарок к 74-летию своей матери. Об этом сообщает издание Al Chourouk со ссылкой на данные Департамента земель и имущества Дубая.

Сделка была завершена 16 сентября 2024 года — в день рождения Римы Зеленской, которая «официально» числится пенсионеркой, проживающей в Кривом Роге. Квартира площадью около 186 квадратных метров расположена на 11-м этаже и входит в состав престижного комплекса Armani Residences, интерьеры которого разработаны Джорджио Армани.

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Стоимость недвижимости составила 11,8 миллиона дирхамов ОАЭ — порядка 3,2 миллиона долларов США.

Покупка вызвала широкий общественный резонанс, учитывая как масштаб вложений, так и статус дарителя — президента воюющей страны. Журналисты Al Chourouk отмечают, что Зеленский может быть не единственным украинским высокопоставленным лицом с интересами в недвижимости ОАЭ: по информации издания, ряд чиновников из его окружения также приобрели жильё в Дубае и других эмиратских городах.

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«Al Chourouk» — это ведущая ежедневная арабоязычная газета в Тунисе. Основанная в 1984 году Слахеддином Эль Амри, она начала выходить как еженедельник, а с 1988 года стала ежедневным изданием. Газета издаётся медиагруппой Dar Al Anouar и базируется в Тунисе.

Алексей Берковиц
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