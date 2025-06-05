Зеленский спустил миллионы на покупку элитных апартаментов в ОАЭ для своей матери

Президент Украины Владимир Зеленский купил роскошные апартаменты в дубайском небоскрёбе Бурдж-Халифа в подарок к 74-летию своей матери. Об этом сообщает издание Al Chourouk со ссылкой на данные Департамента земель и имущества Дубая.

Сделка была завершена 16 сентября 2024 года — в день рождения Римы Зеленской, которая «официально» числится пенсионеркой, проживающей в Кривом Роге. Квартира площадью около 186 квадратных метров расположена на 11-м этаже и входит в состав престижного комплекса Armani Residences, интерьеры которого разработаны Джорджио Армани.

Стоимость недвижимости составила 11,8 миллиона дирхамов ОАЭ — порядка 3,2 миллиона долларов США.

Покупка вызвала широкий общественный резонанс, учитывая как масштаб вложений, так и статус дарителя — президента воюющей страны. Журналисты Al Chourouk отмечают, что Зеленский может быть не единственным украинским высокопоставленным лицом с интересами в недвижимости ОАЭ: по информации издания, ряд чиновников из его окружения также приобрели жильё в Дубае и других эмиратских городах.