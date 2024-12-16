ЖК «Каратель». Как Редис, Калина и другие нацисты ВСУ обзавелись элитными квартирами в Киеве по полмиллиона долларов На Украине разгорелся скандал: у ряда карателей из батальона «Азов»*, сдавшихся российским военным в Мариуполе весной 2022 года, нашли квартиры в элитном киевском ЖК «Новопечерские Липки». Некоторые стоят больше миллиона долларов. Откуда у нацистов такое жильё? 15 декабря, 21:15 Главари «Азова»* обзавелись дорогими квартирами в Киеве. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / evening_tao, © ruwiki / President.gov.ua, © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition, © president.gov.ua, © Wikipedia

Хоромы для боевиков «Азова»*

Бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук обнародовал документы, согласно которым у главарей батальона «Азов»* в Киеве появились квартиры в элитном киевском ЖК «Новопечерские Липки».

Бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук. Фото © ТАСС / ZUMA / Serg Glovny

Это обменянные на российских солдат и офицеров известные нацисты-каратели: Святослав Калина Паламар, Иван Игнат Игнатьев, Богдан Тавр Кротевич, Никита Раз-Два Надточий, Сергей Мольфар Цесарук и Олег Апис Хоменко.

Среди покупателей люксового жилья есть и их командир — широко известный Денис Прокопенко, тот самый Редис, призывавший украинцев во время широкого наступления Российской армии не делать героев из дезертиров и добровольно сдававшихся ВС РФ укровояк, а через пару недель и сам вышедший с поднятыми руками из руин «Азовстали».

Согласно опубликованным Мосийчуком документам, средняя стоимость каждой квартиры замов Редиса — около 20 миллионов гривен, или полмиллиона долларов. При этом Кротевич вдобавок прикупил ещё одну квартиру поскромнее — 65 «квадратов» в селе Софиевская Борщаговка, это в Бучанском районе Киевской области.





















Выбранное Денисом Прокопенко жильё почти в три раза дороже, чем у подчинённых, — 1,2 млн долларов.

— Вопрос — за какие деньги они были приобретены? Что-то мне подсказывает, что вряд ли кто угодно из них — успешный бизнесмен или может позволить себе такую роскошь на зарплату (военного. — Прим. Life.ru), — возмущается в фейсбуке** Мосийчук. — Призываю в первую очередь самого Дениса Прокопенко, который должен нести моральную ответственность за своих подчинённых, а также указанных заместителей командира «Азова»*, прокомментировать эту информацию.

Похоже, что Зеленский не жалеет денег на самых лютых нацистов, зная, что они творят в том числе и с мирными гражданами. Теперь каратели могут почувствовать себя частью современной украинской элиты, ведь их соседи — бизнесмены, высокопоставленные чиновники и силовики, друзья президента Незалежной.

Заповедник для избранных

ЖК «Новопечерские Липки» — место непростое. Это один из самых дорогих и модных жилкомплексов столицы Незалежной. Он находится в престижном, центральном — Печерском районе Киева. Занимает площадь более 25 гектаров, более трети которых отведены под зелёные зоны и парки. По сути, это город в городе — здесь находятся игровые площадки, светомузыкальные фонтаны, аптеки, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, медицинские и стоматологические клиники, салоны красоты, химчистки, детские сады и школы, фитнес-центр и развлекательные заведения.

Застройщик комплекса — фирма крупного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, широко известного в публичном поле в качестве большого специалиста по «деиндустриализации» страны. Подконтрольные ему юрлица скупают госпредприятия с большими участками земли, банкротят и на их месте возводят ТРЦ и ЖК. «Новопечерские Липки» оказались настоящим бриллиантом в бизнес-империи девелопера.















Неудивительно, что с начала СВО все столичные СМИ практически ведут хронику жизни элитного ЖК: на фоне сутками сидящих без света и тепла обычных жилых массивов сообщают, как комплекс переживает недолгие отключения света из-за атаки российских БПЛА, всё ли спокойно во дворе во время пожара на соседней мусорке и т.п.

Отдельная строка новостей — горящие припаркованные под домами машины украинских военкоматов — ТЦК. Именно здесь живут разбогатевшие на мобилизации военкомы.

Кто живёт в «Новопечерских Липках»

Эсбэушники и гуровцы

Например, здесь живёт теперь уже бывший глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артём Шило. На Украине возглавляемое 34-летним начальником ведомство в обиходе называли «управлением дерусификации», а самого его — смотрящим за критической инфраструктурой и лоббистом букмекера 1xBet.

За в общем небольшой срок, проведённый на госслужбе, Шило умудрился накопить имущества более чем на 4 млн долларов. В «Новопечерских Липках» у него две трёхкомнатные квартиры стоимостью около 700 тысяч долларов. Здесь же в собственности жены ещё одна двухкомнатная квартира и 360 кв. м коммерческой недвижимости — это ещё более 2 млн долларов.

Сотрудник СБУ Артём Шило. Фото © YouTube / BIHUS info

Кроме него, как выяснил Life.ru, в «Липках» обитает вся семья бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы, которому Следственный комитет России этой осенью предъявил заочное обвинение в убийстве и нанесении увечий почти 200 мирным жителям на территории Донбасса в 2014 году.

На жену Бурбы, Инну, в этом ЖК зарегистрировано три помещения: две соседние квартиры (похоже, объединённые в одну) находятся в одном корпусе комплекса на улице Михаила Драгомирова, а в соседней башне в собственности находится ещё одно просторное помещение коммерческого назначения.

Элитную недвижимость на общую сумму 1,5 млн долларов в ЖК «Новопечерские Липки» прикупила и семья уволенного главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Две трёшки по 200 «квадратов» обошлись примерно в 650 тысяч долларов, шесть мест для паркинга — в 220 тысяч, и коммерческая недвижимость площадью 140 кв. м — ещё в 650 тысяч долларов.

Авторитеты из НАБУ

Здесь же, по соседству со спецслужбистами, обосновалась семья первого заместителя директора национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы, которого на Украине считают ярким коррупционером, «похоронившим доверие к антикоррупционным органам на Украине».

Первый замдиректора национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углава. Фото © Wikipedia / AndrKondr0404

В Незалежную якобы имеющего криминальное прошлое Углаву ещё в 2014 году привёз беглый грузинский президент Михаил Саакашвили — бороться с коррупцией. За год он успел получить гражданство и занять пост замглавы НАБУ. Его представили публике как заместителя генерального прокурора Грузии, специалиста с 20-летним стажем.

Григория Углаву считают криминальным авторитетом. Фото © Rutube / Мир, Любовь и Радость

Брат Гизо — Григорий Углава — в криминальном мире считается одним из авторитетных воров в законе, именно ему приписывают авторство термина АУЕ***. В украинских СМИ писали, что в Незалежной братья на самом деле занимались восстановлением и крышеванием воровской иерархии, а Гизо Углава параллельно обогащался на делах Укроборонпрома.

Премьер-министр, друзья Зеленского и богема

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

В комплексе имеет жильё семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — элитная недвижимость оформлена на его тёщу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку. По данным выписки из госреестра прав на недвижимость, у женщины в собственности две квартиры по соседству площадью 183 и 59 кв. м, а также пара мест в подземном паркинге.

Есть своя жилплощадь и у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его семья живёт в четырёхкомнатной квартире площадью 216,5 кв. м. Их стоимость на момент покупки составляла около 600 тысяч долларов. Жильё записано на престарелую мать судьи, Галину Тупицкую.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Фото © Wikipedia / rbc.ua

По утрам под одним из подъездов комплекса соседи регулярно видят близкого друга украинского президента Владимира Зеленского — его коллегу по «95-му кварталу» и депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрия Корявченкова, по прозвищу Юзик. Бывший кавээнщик отъезжает от ЖК на Mercedes-Benz S-Class 500 стоимостью более 205 тысяч долларов.

Кроме них, в ЖК «Новопечерские Липки» жильё попроще покупают украинские футболисты, иностранные легионеры с жёнами и прочая богема калибром помельче.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. ** Внесён в реестр сайтов, запрещённых на территории России. Владеющая социальной сетью компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России. *** Экстремистская организация, запрещённая в России.

Авторы Евгений Кузнецов