Как подполковник Шило из СБУ ворует миллиарды под прикрытием дерусификации Украины Глава департамента СБУ Артём Шило борется с российским влиянием, продвигает российского букмекера 1xBet и ОПГ "Химпром", отмывает миллионы долларов через сеть салонов красоты жены. Кто он такой? 33265 33265 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Смитюк Юрий, © VK / Артём Шило

Как СБУ вымогает у IT-компаний деньги

С августа этого года 32-летний подполковник Артём Шило — начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ДКИБ), известного также как "управление дерусификации" (входит в структуру Центрального управления СБУ и официально занимается борьбой с российским влиянием).

В прошлом году департамент привлекал внимание из-за множественных коррупционных скандалов, в которых мелькала и фамилия Шило. Он работал там тогда в качестве замглавы. Украинские СМИ сообщали, что молодого офицера обвиняли в воровстве денег с банковских счетов (кардинг) вместе с хакерами, которых контролировал ДКИБ.

Подполковник СБУ Артём Шило. Фото © VK / Артём Шило

Под предлогом борьбы с Россией ДКИБ занимался откровенным вымогательством. СМИ писали, как Шило обложил данью IT-компании. Если кто-то отказывался платить, возбуждались уголовные дела: оперативники проводили обыски, забирали технику, деньги и важные документы, что блокировало деятельность организаций. По данным журналистов, за возврат изъятого во время обысков имущества Шило требовал несколько сотен тысяч долларов США и облагал фирмы ежемесячной данью.

На упрямых бизнесменов Шило давил допросами с пристрастием, блокированием банковских счетов, а возврат на основании судебных решений конфискованного во время обысков имущества постоянно затягивался. Дорогостоящую технику могли также передать подконтрольным хакерам, которые устраивали DDos-атаки или использовали аппаратуру для кардинга.

Эффективно выстроенная модель вымогательства помогла Шило дослужиться до подполковничьих погон и занять должность замглавы департамента. Хотя по факту Шило и руководил ДКИБ в качестве "серого кардинала".

В 2021 году многочисленные коррупционные скандалы переполнили чашу общественного терпения. Из СБУ уволили непосредственного начальника Шило — Алексея Корнийчука из ДКИБ, а также первого зампреда спецслужбы, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка. Шило тоже на время покинул ведомство.

В феврале 2022 года подполковник открыл в Харькове ФOП (физическое лицо – предприниматель) Шило Артем Вікторович для деятельности в сфере права и информатизации. Параллельно в апреле 2022 года он основал в Киеве юридическое бюро "Приккер", которое возглавил его отец — Виктор Шило.

Вскоре Шило заметили на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова вместе с бывшим коллегой Василием Малюком. Последний 18 июля этого года возглавил СБУ, а Артём Шило — новую версию департамента. Теперь его подчинённые из ДКИБ формируют санкционные списки для украинского Совета нацбезопасности и обороны и сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ.

Василий Малюк на дне рождения Олега Татарова. Фото © nashigroshi.org

Как подполковник Шило помог российским букмекерам из 1xBet

С подачи Шило в самый разгар СВО, весной 2022 года, "дочка" российского букмекера 1xBet "Твоя беттинговая компания" (ТБК) получила лицензию на Украине. ТБК заплатила в общей сложности порядка 142 миллионов гривен. Получение лицензии 1xBet вызвало на Украине большой скандал.

Основатели букмекерской сети 1xBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Фото © СК РФ

Помог 1xBet зайти на местный рынок украинский IT-холдинг Techiia, управляющим партнёром которого является Олег Крот. Среди основных проектов Techiia строительство EcoTechnoPark, реализуемое компанией "Дайнлайн", которую учредили Олег Крот и Сергей Титов — кум Артёма Шило.

Лицензирование ТБК сопровождали Сергей Тарасюк и Анна Бринь, они же представляют интересы компании в суде. Им принадлежит АО "Тарасюк и партнёры", по одному адресу с которым зарегистрирована юридическая компания "Приккер", основанная Артёмом Шило в апреле этого года.

Лайф выяснил, что ранее основатели 1xBet при содействии СБУ получали украинское гражданство. Роман Семиохин — паспорт СТ498778 и ДРФО (ИНН) 2816422350, Дмитрий Казорин — паспорт СТ505346 и ДРФО 3099122732. Компаньоны были прописаны в городе Бровары Киевской области по одному адресу: бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Их украинские паспорта были аннулированы непосредственно перед началом СВО.

Кто такой Артём Шило?

Артёма Шило из-за скрытности называют "главным джокером колоды СБУ". Он из семьи харьковских правоохранителей. Отец — сотрудник МВД на пенсии. Мать — Шило Ольга Георгиевна — заведующая кафедрой в Национальном юридическом университете Ярослава Мудрого, где получил образование и сам Артём. В настоящее время состоит в Совете адвокатов Харьковской области, работает адвокатом по адресу Харьков, Киевский район, улица Пушкинская, дом 77.

Сотрудник СБУ Артём Шило. Фото © YouTube / BIHUS info

Артём Шило на службе в СБУ с 2012 года, то есть с 22 лет. Сначала в родном Харькове, а с 2016-го в Киеве.

В столицу Шило привёл заместитель главы Офиса президента Украины юрист Олег Татаров, который входит в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства" вместе с Ольгой Шило. Татаров — личность крайне неоднозначная и весьма скандальная. Во времена Януковича он работал в руководстве МВД и активно боролся с Майданом. После победы Евромайдана был уволен и занялся юридической практикой.

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров. Фото © uaonline.com.ua

Помимо работы в ДКИБ Шило является личным советником Татарова.

Погоны подполковника СБУ дают Шило право искать свой интерес во многих темах. Украинские журналисты выяснили, что Шило чинит препятствия не только компаниям IT-сектора, но и девелоперам, вымогая у них скидку на дорогие и ликвидные объекты в обмен на выдачу разрешительных документов.

Откуда у подполковника СБУ квартиры на миллионы долларов

В итоге уже к 30 годам Шило стал владельцем трёх квартир в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве общей стоимостью 720 тысяч долларов. Там же располагаются апартаменты его русской жены из Крыма Ирины Поповой стоимостью 270 тысяч долларов и её же коммерческие помещения за 1,8 миллиона. Благодаря замужеству она стала успешной бизнесвумен — владеет сетью салонов красоты бренда "365".

Супруга сотрудника СБУ Ирина Попова рекламирует свой новый салон красоты под брендом 365beauty. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / popova_ira

Попова также владеет квартирой в клубном доме в центре Киева, автомобилями Mercedes и Toyota Camry. В элитном коттеджном посёлке "Золоче" Киевской области семейству принадлежит коттедж, записанный на отца подполковника — Виктора Шило. В начале спецоперации Попова вместе с детьми вылетела в Европу и управляет бизнесом дистанционно.









На своих страницах в соцсетях Попова помимо выкладывания фотографий с показной роскошью вещает на тему "трансформации личности": — Каждый новый этап, когда завершается, даёт надежду на накопление ресурса в ожидании следующего.

А пока супруга отдыхает в тёплом средиземноморском климате, Артём Шило зарабатывает на разных криминальных проектах.

Как СБУ возглавило наркомафию

Момент прихода Шило в департамент "информационной контрразведки" совпал с экспансией на Украину печально известного башкирского наркокартеля "Химпром". В 2015–2016 годах ОПГ открыла десятки офисов, вербуя наркокурьеров и экспедиторов для продажи так называемых солей. Предпочтение картель отдавал открытым русофобам.

Сейчас продажа наркотиков невозможна без специализированных площадок в Интернете. Технологические решения для наркобизнеса предлагают обычно хакеры, которые на Украине все под крылом у Шило. При поддержке СБУ ОПГ "Химпром" развернулась практически легально под предлогом "борьбы с Россией".

На позициях ВСУ находят наркотики. Фото © ТАСС / AP / Leo Correa

Произведённые "Химпромом" синтетические наркотики попадали и на позиции ВСУ в качестве "боевой химии". Их регулярно находят на позициях бойцы союзных сил.

Возвращение в СБУ Малюка и Шило может говорить о том, что поддержка ОПГ "Химпром" со стороны украинских спецслужб будет только продолжаться.

Авторы Станислав Сенькин