ВСУ сбежали из Марково в ДНР под яростным напором Армии России

Российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.