Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 09:21

ВСУ сбежали из Марково в ДНР под яростным напором Армии России

Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Марково в ДНР

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.

Всего за неделю российские военные освободили четыре населённых пункта в зоне СВО.

«Всё пойдёт как полагается»: Военный эксперт обозначил дальнейшие задачи ВС РФ после успехов в ДНР

А накануне стало известно о завершении операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в полосе действий группировки войск «Восток». До этого российские военные полностью освободили юг ДНР.

Никита Никонов
