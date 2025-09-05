ВСУ сбежали из Марково в ДНР под яростным напором Армии России
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Марково в ДНР
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военные освободили населённый пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Заслуга принадлежит группировке войск ВС РФ «Юг», решительные и активные действия подразделений которого позволили выбить противника из населённого пункта.
Всего за неделю российские военные освободили четыре населённых пункта в зоне СВО.
А накануне стало известно о завершении операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в полосе действий группировки войск «Восток». До этого российские военные полностью освободили юг ДНР.