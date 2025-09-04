Мессенджер MAX
4 сентября, 09:13

МО РФ: Территория ДНР полностью освобождена в зоне действий группировки Восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Завершена операция по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в полосе действий группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 сентября.

«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные полностью освободили юг ДНР. Военные эксперты не исключают, что Армия РФ может полностью установить контроль над всей республикой до конца этого года. Также в оборонном ведомстве подтвердили освобождения населённого пункта Новосёловка в Запорожской области.

