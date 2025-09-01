«Генштаб имеет планы»: Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ДНР

Российская армия может полностью установить контроль над Донецкой Народной Республикой (ДНР) до конца этого года. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, взятие под контроль южных территорий ДНР создаст благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских сил в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное. Да, [это открывает большие перспективы для ближайших регионов]. На осеннюю кампанию Генштаб имеет планы, но этого нам никто не скажет. Но я думаю, что есть шанс [освободить ДНР до конца года]», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

По его словам, наиболее значимые столкновения в ближайшее время на территории ДНР вероятны в окрестностях Красноармейска (Покровска) и Константиновки. Кроме того, Дандыкин прогнозирует активизацию боевых действий в районе Купянска в Харьковской области.