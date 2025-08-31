Российские разведчики зашли в один из важнейших городов, пока ВСУ бросают резервы в Покровск
Пушилин: Подразделения разведки Армии России зашли в Димитров ДНР
Российские разведгруппы вошли в город Димитров (Мирноград) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК.
Тем временем украинская сторона перебрасывает значительные резервы в район Красноармейска (Покровска), пытаясь сдержать наступление российских подразделений.
«Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но, тем не менее, информация об этом есть», — сказал он.
Ранее советник Пушилина Дмитрий Кимаковский сообщил, что Армии России удалось установить огневой контроль над позициями ВСУ в Димитрове и Красноармейске. Под огнём не только гарнизоны, но и подъезды в каждый из этих городов.