31 августа, 10:07

Российские разведчики зашли в один из важнейших городов, пока ВСУ бросают резервы в Покровск

Пушилин: Подразделения разведки Армии России зашли в Димитров ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские разведгруппы вошли в город Димитров (Мирноград) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК.

Тем временем украинская сторона перебрасывает значительные резервы в район Красноармейска (Покровска), пытаясь сдержать наступление российских подразделений.

«Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но, тем не менее, информация об этом есть», — сказал он.

Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР
Ранее советник Пушилина Дмитрий Кимаковский сообщил, что Армии России удалось установить огневой контроль над позициями ВСУ в Димитрове и Красноармейске. Под огнём не только гарнизоны, но и подъезды в каждый из этих городов.

