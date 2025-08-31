Российские военнослужащие полностью держат под своим контролем украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) и Димитрове, позиции ВСУ простреливаются нашими солдатами, а также под огнём находятся дороги, ведущие в указанные города. Об этом сообщил ТАСC советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Сейчас обе группировки противника и в Красноармейске, и в Димитрове находятся под полным огневым контролем», — подчеркнул он.

Ранее украинский офицер Андрей Ткачук заявил, что обстановка вокруг Купянска стремительно ухудшается. Он отметил, что в этом направлении Россия сосредоточила крупные резервы. По словам Ткачука, пока внимание общественности и командования было обращено на ситуацию в Сумской области, Армия России усиливала давление именно на купянском участке. Он подчеркнул, что теперь над Купянском нависла «огромная угроза».