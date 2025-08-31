Офицер ВСУ Ткачук заявил о нависшей над Купянском огромной угрозе

Украинский офицер Андрей Ткачук заявил, что обстановка вокруг Купянска стремительно ухудшается. Он отметил, что в этом направлении Россия сосредоточила крупные резервы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам Ткачука, пока внимание общественности и командования было обращено на ситуацию в Сумской области, Армия России усиливала давление именно на купянском участке. Он подчеркнул, что теперь над Купянском нависла «огромная угроза».