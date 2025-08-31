Мессенджер MAX
31 августа, 01:01

Офицер ВСУ Ткачук заявил о нависшей над Купянском огромной угрозе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Украинский офицер Андрей Ткачук заявил, что обстановка вокруг Купянска стремительно ухудшается. Он отметил, что в этом направлении Россия сосредоточила крупные резервы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам Ткачука, пока внимание общественности и командования было обращено на ситуацию в Сумской области, Армия России усиливала давление именно на купянском участке. Он подчеркнул, что теперь над Купянском нависла «огромная угроза».

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города. По его словам, Армия России с марта 2025 года освободила почти всю территорию ЛНР — 99,7% и ДНР — 79%.

