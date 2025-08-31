В харьковских госпиталях растёт число раненых иностранных военнослужащих из Франции, стран Скандинавии и Германии, рассказал военный эксперт и экс-офицер армии США Станислав Крапивник. Он подчеркнул, что благодаря участию наёмников в конфликте на Украине страны НАТО не только помогают киевскому режиму, но и сами получают боевой опыт. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

По словам Крапивника, члены Североатлантического блока ведут двойную игру, публично отрицая отправку военных на Украину, в то же время постепенно просачиваясь в ряды ВСУ. Эксперт добавил, что медицинские учреждения Харькова превратились в своеобразный перевалочный пункт для наёмников НАТО, а лечат их иностранные врачи.

Он также поделился личным опытом встречи с наёмниками в зоне боевых действий, отметив, что впервые столкнулся с ними ещё в конце 2022 года под Сватово, когда польские боевики открыли огонь по его машине во время празднования католического Рождества.