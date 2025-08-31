Экс-офицер Крапивник: Больницы в Харькове заполонили наёмники из Франции и ФРГ
В харьковских госпиталях растёт число раненых иностранных военнослужащих из Франции, стран Скандинавии и Германии, рассказал военный эксперт и экс-офицер армии США Станислав Крапивник. Он подчеркнул, что благодаря участию наёмников в конфликте на Украине страны НАТО не только помогают киевскому режиму, но и сами получают боевой опыт. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
По словам Крапивника, члены Североатлантического блока ведут двойную игру, публично отрицая отправку военных на Украину, в то же время постепенно просачиваясь в ряды ВСУ. Эксперт добавил, что медицинские учреждения Харькова превратились в своеобразный перевалочный пункт для наёмников НАТО, а лечат их иностранные врачи.
Он также поделился личным опытом встречи с наёмниками в зоне боевых действий, отметив, что впервые столкнулся с ними ещё в конце 2022 года под Сватово, когда польские боевики открыли огонь по его машине во время празднования католического Рождества.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины перебрасывают испанских наёмников на участок фронта у Тернового на границе между ДНР и Днепропетровской области. По данным силовых структур, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.