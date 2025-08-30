Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 05:27

ВСУ после потери Часова Яра бросили в бой темнокожих наёмников

ТАСС: ВСУ задействовали польских и темнокожих наёмников под Часовым Яром

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Вооружённые силы Украины привлекли польских и чернокожих наёмников для обороны на подступах к Часову Яру после его освобождения российскими силами. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Польская речь была слышна в радиопереговорах. Также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в начале года в ходе боёв за сам населённый пункт, в радиоперехватах в основном фиксировалась латиноамериканская речь. Собеседник уточнил, что наёмники встретили ожесточённое сопротивление, понесли тяжёлые потери в ходе наступательных действий и очень быстро пришли в негодность, а их пребывание в зоне боевых действий оказалось недолгим. Он заключил, что после освобождения Часова Яра российскими войсками противник был вынужден ввести свои наиболее боеспособные подразделения, включающие наёмников.

Эстонский офицер спецназа ликвидирован под Сумами массированным бомбовым ударом ВС РФ
Эстонский офицер спецназа ликвидирован под Сумами массированным бомбовым ударом ВС РФ

Напомним, что 31 июля Армия России установила контроль над Часовым Яром. Зачистка города заняла у российских военнослужащих четыре дня. По заявлениям десантников, город обороняли не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники из Польши и США. Взятие города было непростым для бойцов ВС РФ, победа далась высокой ценой.

