Вооружённые силы Украины привлекли польских и чернокожих наёмников для обороны на подступах к Часову Яру после его освобождения российскими силами. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По его словам, в начале года в ходе боёв за сам населённый пункт, в радиоперехватах в основном фиксировалась латиноамериканская речь. Собеседник уточнил, что наёмники встретили ожесточённое сопротивление, понесли тяжёлые потери в ходе наступательных действий и очень быстро пришли в негодность, а их пребывание в зоне боевых действий оказалось недолгим. Он заключил, что после освобождения Часова Яра российскими войсками противник был вынужден ввести свои наиболее боеспособные подразделения, включающие наёмников.