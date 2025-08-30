Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 06:52

Киев разместил испанских наёмников на границе ДНР и Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ перебрасывают испанских наёмников на участок фронта у Тернового

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 2shrimpS

Украинские войска осуществили переброску до роты испанских наёмников в район, расположенный восточнее села Терновое на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наёмников», — рассказали в силовых структурах.

По информации источников, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.

Ранее сообщалось, что украинское посольство в Перу ведёт активную вербовочную кампанию среди потенциальных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. К желающим присоединиться предъявляются требования по опыту военной службы и хорошей физической форме. Набор кандидатов проходит в ускоренном режиме.

