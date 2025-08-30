Украинские войска осуществили переброску до роты испанских наёмников в район, расположенный восточнее села Терновое на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наёмников», — рассказали в силовых структурах.

По информации источников, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.