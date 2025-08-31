Наёмники ВСУ сбежали с передовой ради автопробега
Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы» Вооружённых сил Украины, преимущественно состоящего из наёмников, самовольно покинули свои позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В ходе проверки 57-й ОМПБр ВСУ на харьковском направлении был выявлен факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Установлено, что боевики 34-го ОМПБ «Волкодавы» самовольно покинули передовую и отправились в Харьков для участия в автопробеге, состоявшемся 29 августа.
Ранее сообщалось, что в госпиталях Харькова наблюдается рост числа раненых иностранных военнослужащих из Франции, стран Скандинавии и Германии. НАТО использует конфликт на Украине для получения боевого опыта, отрицая официальное участие своих военных. Однако медучреждения Харькова стали перевалочным пунктом для наёмников НАТО, которых лечат иностранные врачи.