31 августа, 05:04

Наёмники ВСУ сбежали с передовой ради автопробега

TACC: Наёмники ВСУ оставили позиции под Харьковом ради участия в автопробеге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы» Вооружённых сил Украины, преимущественно состоящего из наёмников, самовольно покинули свои позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В ходе проверки 57-й ОМПБр ВСУ на харьковском направлении был выявлен факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Установлено, что боевики 34-го ОМПБ «Волкодавы» самовольно покинули передовую и отправились в Харьков для участия в автопробеге, состоявшемся 29 августа.

Армия России ФАБами разнесла часть испанской роты ВСУ на Днепропетровщине

Ранее сообщалось, что в госпиталях Харькова наблюдается рост числа раненых иностранных военнослужащих из Франции, стран Скандинавии и Германии. НАТО использует конфликт на Украине для получения боевого опыта, отрицая официальное участие своих военных. Однако медучреждения Харькова стали перевалочным пунктом для наёмников НАТО, которых лечат иностранные врачи.

