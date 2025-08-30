Армия России ФАБами разнесла часть испанской роты ВСУ на Днепропетровщине

В Днепропетровской области ликвидировано подразделение испанских наёмников в составе ВСУ в результате применения авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщили в российских силовых структурах, удар был нанесён в районе села Терновое после получения разведданных о переброске иностранных боевиков.

«По району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты», — передаёт ТАСС.

По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 15 наёмников, ещё 10 получили тяжёлые ранения. Операция проводилась с применением корректируемых авиационных бомб повышенной мощности, которые позволяют поражать укрепленные позиции и скопления живой силы противника.