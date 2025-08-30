Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 07:44

Армия России ФАБами разнесла часть испанской роты ВСУ на Днепропетровщине

В Днепропетровской области ударами ФАБ-3000 уничтожена часть роты наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

В Днепропетровской области ликвидировано подразделение испанских наёмников в составе ВСУ в результате применения авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщили в российских силовых структурах, удар был нанесён в районе села Терновое после получения разведданных о переброске иностранных боевиков.

«По району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты», — передаёт ТАСС.

По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 15 наёмников, ещё 10 получили тяжёлые ранения. Операция проводилась с применением корректируемых авиационных бомб повышенной мощности, которые позволяют поражать укрепленные позиции и скопления живой силы противника.

ВСУ после потери Часова Яра бросили в бой темнокожих наёмников
ВСУ после потери Часова Яра бросили в бой темнокожих наёмников

Напомним, ранее стало известно о решении Киева разместить испанских наёмников на границе ДНР и Днепропетровской области. Командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar