Армия России ФАБами разнесла часть испанской роты ВСУ на Днепропетровщине
В Днепропетровской области ударами ФАБ-3000 уничтожена часть роты наёмников
В Днепропетровской области ликвидировано подразделение испанских наёмников в составе ВСУ в результате применения авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщили в российских силовых структурах, удар был нанесён в районе села Терновое после получения разведданных о переброске иностранных боевиков.
«По району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты», — передаёт ТАСС.
По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 15 наёмников, ещё 10 получили тяжёлые ранения. Операция проводилась с применением корректируемых авиационных бомб повышенной мощности, которые позволяют поражать укрепленные позиции и скопления живой силы противника.
Напомним, ранее стало известно о решении Киева разместить испанских наёмников на границе ДНР и Днепропетровской области. Командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.