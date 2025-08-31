Российские военные полностью освободили юг ДНР
Российские военные полностью освободили всю южную территорию Донецкой Народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Последний один населённый пункт оставался, и вот теперь всё. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сообщил он в видеообращении в Telegram-канале.
Также глава региона передал особые слова благодарности всем военнослужащим группировки войск «Восток». Он добавил, что российские военные продолжают продвигаться на территории ДНР.
Раннее Пушилин сообщал, что украинские военные оказывают ожесточённое сопротивление в Шандриголово, поскольку потеря этого населённого пункта приведёт к серьёзным логистическим проблемам. Этот населённые пункт остаётся в центре внимания.