Российские военные полностью освободили юг ДНР

Российские военные полностью освободили всю южную территорию Донецкой Народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Последний один населённый пункт оставался, и вот теперь всё. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сообщил он в видеообращении в Telegram-канале.

Также глава региона передал особые слова благодарности всем военнослужащим группировки войск «Восток». Он добавил, что российские военные продолжают продвигаться на территории ДНР.