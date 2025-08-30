Наши бойцы успешно создают зону безопасности на границе Сумской и Харьковской областей

Российские вооружённые силы продолжают работу по созданию зоны безопасности вдоль границы Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — отметил он.

Начальник Генштаба отметил, что ВС РФ продолжают укреплять позиции и обеспечивать безопасность вдоль границ для предотвращения возможных угроз.