Наши бойцы успешно создают зону безопасности на границе Сумской и Харьковской областей
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские вооружённые силы продолжают работу по созданию зоны безопасности вдоль границы Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — отметил он.
Начальник Генштаба отметил, что ВС РФ продолжают укреплять позиции и обеспечивать безопасность вдоль границ для предотвращения возможных угроз.
Ранее сообщалось, что с марта в рамках специальной военной операции российские войска взяли под контроль более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населённых пунктов. За это время удалось освободить значительные территории и обеспечить безопасность на стратегически важных направлениях.