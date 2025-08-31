В центре внимания: Пушилин рассказал о проблемах ВСУ в одной из ключевых точек фронта

Украинские военные оказывают ожесточённое сопротивление в Шандриголово, поскольку потеря этого населённого пункта приведёт к серьёзным логистическим проблемам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Шандриголово — такой в центре внимания сейчас населённый пункт. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населённого пункта затруднена будет крайне логистика у врага», — рассказал он.