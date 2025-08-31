Украинское командование привлекло к выполнению боевых задач в Харьковской области спецназ Главного управления разведки (ГУР) на направлении российской группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецназ ГУР потерпел поражение в боях с российскими военными. Общие потери ВСУ за сутки в зоне группировки составили более 235 солдат.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР в районах населённых пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР», — уточнили в МО РФ.