Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:05

Командование ВСУ бросило элиту спецназа на фронт в ДНР и лишилось сотен бойцов

МО РФ: Киев привлёк спецназ ГУР для сдерживания российской группировки Запад

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинское командование привлекло к выполнению боевых задач в Харьковской области спецназ Главного управления разведки (ГУР) на направлении российской группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецназ ГУР потерпел поражение в боях с российскими военными. Общие потери ВСУ за сутки в зоне группировки составили более 235 солдат.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР в районах населённых пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово ДНР», — уточнили в МО РФ.

Испанские наёмники вступили в секту на Украине и нашли свою смерть от ФАБа
Испанские наёмники вступили в секту на Украине и нашли свою смерть от ФАБа

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие полностью держат под своим контролем украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) и Димитрове, позиции ВСУ простреливаются нашими солдатами, а также под огнём находятся дороги, ведущие в указанные города.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar