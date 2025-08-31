В Днепропетровской области российские военные уничтожили серией ударов испаноговорящих наёмников ВСУ, большая часть которых оказалась сектантами. На месте их ликвидации обнаружены соответствующие доказательства. Об этом пишет ТАСC со ссылкой на российские силовые структуры.

«Часть наёмников, которые были уничтожены в районе села Терновое, совсем недавно частично вступили в религиозную секту. Фрагменты соответствующих документов были найдены в личных вещах погибших от ударов ФАБ на границе ДНР и Днепропетровской области», — поделился собеседник агентства.

Как предполагается, иностранные наёмники стали участниками секты Hillsong, когда прибыли на территорию Украины. Информация подтверждается документами, найденными при уничтоженных бойцах.