Клинцевич: ВС РФ будут дальше выдавливать ВСУ после успехов Востока в ДНР
В рамках СВО будет вестись работа сил и средств — мотострелковых подразделений и авиации — по увеличению полосы разграничения и зоны безопасности вдоль суверенной границы России. Об этом Life.ru заявил военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, комментируя освобождение ДНР в полосе действий группировки войск «Восток».
Будет продвижение, закрепление и дальнейшее выдавливание противника с учётом стоящих перед вооружёнными силами задач по освобождению русских людей, по демилитаризации территории Украины <...> И в последующем денацификация уже на тех территориях, где останутся граждане, чтобы показать людям сущность режима Зеленского.
Из-за низкой степени военной урбанизации за пределами ДНР продвижение будет касаться в первую очередь крупных населённых пунктов. В перспективе, по словам эксперта, будет проводиться денацификация на оставшихся территориях. Специалист заверил, что действия российских войск только усилятся.
«Поэтому ничего не закончится, дальше всё пойдёт как полагается», — резюмировал Клинцевич.
Напомним, что сегодня стало известно о завершении операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в полосе действий группировки войск «Восток». До этого российские военные полностью освободили юг ДНР.