Новости СВО. ВС РФ освободили Ольговское, Сырский меняет командиров корпусов, в Днепропетровской области объявили эвакуацию, 16 сентября Оглавление Штурм Константиновки: ВС РФ закрепились на восточной окраине города Сырский уволил командиров: Киев признал провал обороны на Запорожском направлении ВСУ используют рабский труд: шокирующие факты из освобождённой Сосновки Российский спецназ «оглушил» ВСУ у Курской области Польша передаст Украине списанные Leopard и Т-72 Российские войска наступают на Запорожье и Гуляйполе, Киев признал провалы на фронтах, Украина может получить танки из Польши — дайджест Life.ru. 16 сентября, 07:07 Армия России закрепляется в Константиновке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Штурм Константиновки: ВС РФ закрепились на восточной окраине города

По предварительной информации, ВС РФ подошли вплотную к Ямполю. На данный момент наступление приостановлено, так как штурмовики заняты зачисткой и занятием флангов.

Армия России приступила к боям в Константиновке. За нашими войсками — восточная часть города.

— Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, — заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Расчёт САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» точными ударами 152-мм снарядами уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Сырский уволил командиров: Киев признал провал обороны на Запорожском направлении

Российские войска освободили в Запорожской области село Ольговское. Таким образом продолжается наступление на Гуляйполе.

— Контроль над райцентром позволит подразделениям российских войск выйти в тыл украинской линии обороны в районе Орехова. Этот участок фронта был статичным много месяцев, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои и в Степногорске. В этом городе российские войска зачищают улицы. Несколько уже под полным контролем ВС РФ. По противнику активно работают военные лётчики.

Провалы в Запорожской и Днепропетровской областях вынудили главкома ВСУ Александра Сырского снять со своих должностей командиров корпусов.

— На днях своих должностей лишились командующие 17-м и 20-м армейскими корпусами. Первый — за провал в обороне Каменского на Запорожском участке фронта. Второй — как результат нашего успешного наступления группировки «Восток» на Покровское, — сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Карта СВО на 16 сентября 2025 года. Бойцы ГрВ «Восток» освободили Ольговское. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

ВСУ используют рабский труд: шокирующие факты из освобождённой Сосновки

В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из 18 населённых пунктов. Украинские власти делают всё, чтобы были вывезены жители из населённых пунктов Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

Возможно, что выехать стоит. Так хотя бы у людей снижается шанс попасть в рабство, устроенное ВСУ. После освобождения Сосновки выяснилось, что киевские боевики использовали труд местных жителей.

— Вэсэушники заставляют их таскать боевые припасы, своих «трёхсотых», «двухсотых», чистить оружие. Могли отправить просто пройтись по улице и посмотреть, кто где находится, — рассказал военнослужащий с позывным Ефрем.

Российский спецназ «оглушил» ВСУ у Курской области

Российские войска продолжают уничтожать противника вблизи Курской области. Дроноводы отработали по позициям ВСУ у Павловки. Военкор Евгений Поддубный показал, как отряд специального назначения «Анвар» лишает украинские формирования связи в Сумской области.

— Парни сосредоточили работу на уничтожении телекоммуникационного оборудования и РЛС ВСУ. «Оглушить» и «ослепить» противника — значит сохранить доминирование в малом и большом небе и на земле, — отметил он.

Польша передаст Украине списанные Leopard и Т-72

Варшава получила от США новые танки Abrams, сообщает Military Watch Magazine. Это позволяет польскому руководству отправить другие машины на Украину. Точнее, для начала были списаны немецкие Leopard 2 и советские Т-72. Американские журналисты считают, что теперь они будут переданы ВСУ.

Авторы материала напомнили, что Польша уже передала примерно 350 списанных танков, что частично покрыло потери Киева. При этом за время конфликта Украина потеряла около 90% бронетехники, в том числе и той, что получала из США.

Авторы Даниил Черных