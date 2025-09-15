Владимир Путин
15 сентября, 13:45

ВСУшники заставляли жителей освобождённой Сосновки таскать снаряды и трупы военных

Боец Ефрем рассказал, что ВСУ заставляли жителей Сосновки таскать боеприпасы

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Украинские формирования в Сосновке Днепропетровской области привлекали местных жителей к выполнению различных работ, в том числе перевозке боеприпасов. Об этом рассказал командир взвода с позывным Ефрем телеканалу «Звезда».

«ВСУшники заставляют их таскать боевые припасы, своих «трёхсотых», «двухсотых», чистить оружие. Могли отправить просто пройтись по улице и посмотреть, кто где находится», — сказал Ефрем.

По словам командира, при отступлении противник использовал гражданских для прикрытия, отпуская их в направлении российских подразделений, чтобы отвлечь внимание. Ефрем также добавил, что в селе были оборудованы долговременные укрепления — окопы и блиндажи, которые, по данным российских военных, создавались на протяжении нескольких лет силами местных жителей.

Разведчик-сапёр с позывным Блага отметил, что украинская сторона не ожидала быстрого выхода российских военных к их опорному пункту, который в результате был захвачен.

Новости СВО. ВС РФ прорываются в Константиновке и на Гуляйполе, Киев ежедневно без толку тратит 7,1 млрд гривен, Трамп назвал условия введения санкций, 15 сентября

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Сосновка в зоне специальной военной операции (СВО). Взять её под контроль удалось благодаря активному наступлению группировки войск ВС РФ «Восток».

Александра Мышляева
    avatar