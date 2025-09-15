Новости СВО. ВС РФ прорываются в Константиновке и на Гуляйполе, Киев ежедневно без толку тратит 7,1 млрд гривен, Трамп назвал условия введения санкций, 15 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 15 сентября Запорожская область, 15 сентября Курская область, 15 сентября Сколько ВСУ тратят на боевые действия Когда Трамп введёт санкции против России Армия России улучшает позиции в Запорожской области, Киеву не хватает средств на ведение боевых действий, Вашингтон выдвинул условие блоку НАТО — дайджест Life.ru. 14 сентября, 21:07 Армия России продвигается в Запорожской области. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 15 сентября

Российские войска наступают на нескольких направлениях в ДНР. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке ситуация у ВСУ ухудшается.

— На Константиновском направлении ситуация для группировки противника продолжает ухудшаться, и мы видим, что обрезается логистика, и в Константиновке у ВСУ шансов всё меньше продержаться долгий период времени, — рассказал Пушилин.

БПЛА Армии России работают под Дружковкой. Здесь зафиксирован бой нашего дрона против украинской наземной роботизированной платформы.

— Для логистики переднего края на Краматорско-Дружковском направлении ВСУ используют роботизированные системы. Которые, впрочем, не ускользают от глаз опытных разведчиков. Дроны против дронов. Пока — при участии человека, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

На севере ДНР продолжаются бои у Ямполя на страусиной ферме. В районе Дроновки российские войска стирают укрепрайон ВСУ. После того как позиции противника будут уничтожены, начнётся наступление на Северск.

Карта СВО на 15 сентября 2025 года. ВС РФ заняли укрепрайон в районе страусиной фермы северо-восточнее Ямполя. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запорожская область, 15 сентября

Армия России наступает на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской области. По предварительной информации, освобождено село Обратное. ВС РФ продвигаются вдоль трассы на Гуляйполе и приступили к взятию Новониколаевки.

Курская область, 15 сентября

Атак ВСУ на Курскую область не зафиксировано. Российские дроноводы уничтожили на Тёткинском и Глушковском участках станцию РЭБ и боевую бронированную машину противника. На Сумщине ликвидированы подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. По словам родственников погибших украинцев, командир украинского формирования наблюдал с дрона, как погибают его подчинённые.

Танкисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отмечают свой профессиональный праздник на позициях. Видео © Telegram / Минобороны России

Сколько ВСУ тратят на боевые действия

Ежедневно Украина тратит на боевые действия 7,1 миллиарда гривен. Традиционно для Киева денег не хватает.

— Сутки войны обходятся Украине в 172 миллиона долларов. Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит, — заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Он отметил, что без финансовых вливаний Запада страна не выдержит. Больше всего средств требуется для оборонно-промышленного комплекса и внедрения инновационных технологий.

Когда Трамп введёт санкции против России

Президент США Дональд Трамп объяснил, когда введёт санкции против России. Американский лидер готов подписать документ, если все члены НАТО прекратят закупать нефть из России и увеличат пошлины для товаров из Китая.

— Как вы знаете, НАТО стремится к ПОБЕДЕ далеко не на 100%, и то, что некоторые страны покупают российскую нефть, — просто возмутительно! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и возможность диктовать России свои условия. В любом случае, я готов «действовать», когда будете готовы вы. Просто скажите когда, — написал он в социальных сетях.

Авторы издания New York Times отмечают, что это «нереалистичные требования».

Авторы Даниил Черных