Командир 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Скала заявил о пропаже без вести солдат, хотя сам лично был свидетелем их гибели. Об этом рассказали авторы проекта «Северный ветер», освещающие успехи подразделений ВС РФ Северной группировки.

Одна из родственниц пропавшего солдата рассказала, что её сына после недельной подготовки сразу отправили на штурм, где вся его группа пропала без вести. Командир группы в это время находился на командно-наблюдательном пункте и смотрел с дрона за уничтожением своего подразделения. В итоге всю группу объявили пропавшей без вести, несмотря на то, что командир был свидетелем их гибели.

Родственница другого солдата рассказала, что группу из шести человек отправили на позиции, занятые российскими войсками, в результате чего все шестеро пропали без вести. За происходящим со стороны также наблюдал командир группы.