Российские силовики раскрыли схему набора «добровольцев» в ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
На Украине действует система набора в войска, при которой добровольцы, не прошедшие отбор в выбранное ими подразделение, остаются связанными контрактом и направляются в пехоту. Об этом рассказали РИА «Новости» российские силовики.
Рекрутинговые центры публикуют объявления о службе по самым разным направлениям — от рабочих специальностей до элитных формирований. Чтобы претендовать на конкретную должность, кандидат обязан заранее подписать контракт с военным ведомством.
После этого новобранцу предлагают пройти испытания или собеседование. Если он не справляется с проверкой или вакансия уже занята, то его автоматически переводят в пехоту. Разорвать соглашение в такой ситуации невозможно: любые попытки отказаться от службы рассматриваются как дезертирство.
