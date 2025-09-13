Западные страны в конечном итоге вынудят Киев признать утрату территорий, вошедших в состав России. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Киев занимается поиском неких правовых кульбитов. То есть правовых, назовём их, там даже извращений. Когда они пытаются каким-то образом закамуфлировать неизбежное, всячески подменив реальность, подменив некими псевдоправовыми формулировками», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что четыре новых региона и Крым являются конституционными территориями России, и их признание Украиной представляет скорее практический, нежели принципиальный интерес для Москвы. Он выразил уверенность, что при отказе Запада от курса на ослабление России вопрос территорий постепенно утратит актуальность.

Мирошник провёл историческую параллель с признанием Советского Союза, отметив, что этот процесс был обусловлен экономическими интересами и прагматичным расчётом. По его мнению, аналогичный сценарий ожидает и текущую ситуацию — вопрос окончательного урегулирования является делом времени и взаимной выгоды.