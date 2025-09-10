Вэнс назвал две главные проблемы украинского конфликта
Вэнс назвал территории и гарантии безопасности главными проблемами по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Основными препятствиями для урегулирования конфликта на Украине остаются вопрос контроля над территориями и предоставление Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.
«Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6000 квадратных километров. Украинцы, с другой стороны, хотят гарантий безопасности», — заявил американский политик.
А ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня.