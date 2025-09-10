Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:55

Вэнс назвал две главные проблемы украинского конфликта

Вэнс назвал территории и гарантии безопасности главными проблемами по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Основными препятствиями для урегулирования конфликта на Украине остаются вопрос контроля над территориями и предоставление Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

«Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6000 квадратных километров. Украинцы, с другой стороны, хотят гарантий безопасности», — заявил американский политик.

«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России
«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России

А ранее в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar