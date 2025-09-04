Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину
Эммануэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий. Данное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже.
«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить своё присутствие на суше, на море или в воздухе на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал Макрон.
При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.
Ранее стало известно, что страны-участницы «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления ВСУ. Представители коалиции подчеркнули, что их страны поддерживают Киев в текущем конфликте и продолжают работать над оперативными поставками вооружений.