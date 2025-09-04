Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину

26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий. Данное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить своё присутствие на суше, на море или в воздухе на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал Макрон.

При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.