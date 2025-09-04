Мессенджер MAX
4 сентября, 14:31

«Коалиция желающих» заявила о готовности дать Киеву дальнобойные ракеты

Коалиция желающих заявила о готовности поставить Киеву дальнобойные ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Страны-участницы «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления её вооружённых сил. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

«Премьер-министр приветствовал заявления партнёров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления её арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине) в случае прекращения огня», — говорится в сообщении.

Такие меры направлены на усиление обороноспособности Украины и обеспечение готовности к любым изменениям на фронте. Представители коалиции подчеркнули, что их страны поддерживают украинскую сторону в текущем конфликте и продолжают работать над оперативными поставками вооружений.

Уиткофф уехал из Елисейского дворца, не выдержав и часа общения с лидерами ЕС и Зеленским

Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» разделилась на три группы с принципиально разными позициями. Первую, включающую Великобританию и ряд восточноевропейских стран, характеризует открытая поддержка идеи военного присутствия. Вторая группа, где наиболее заметно представлена Италия, категорически отвергает такую возможность. Третья и наиболее многочисленная фракция, включая Германию и несколько ключевых стран ЕС, занимает выжидательную позицию и воздерживается от конкретных обязательств.

