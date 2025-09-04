«Коалиция желающих» заявила о готовности дать Киеву дальнобойные ракеты

Страны-участницы «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления её вооружённых сил. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

«Премьер-министр приветствовал заявления партнёров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления её арсенала. Он также поблагодарил военные ведомства за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине) в случае прекращения огня», — говорится в сообщении.

Такие меры направлены на усиление обороноспособности Украины и обеспечение готовности к любым изменениям на фронте. Представители коалиции подчеркнули, что их страны поддерживают украинскую сторону в текущем конфликте и продолжают работать над оперативными поставками вооружений.