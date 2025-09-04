Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 14:02

Уиткофф уехал из Елисейского дворца, не выдержав и часа общения с лидерами ЕС и Зеленским

Уиткофф покинул Елисейский дворец после 45 минут встречи коалиции желающих

Обложка ©

Обложка ©

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уехал из Елисейского дворца через 45 минут после начала встречи «коалиции желающих». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Уиткофф присоединился к встрече «коалиции желающих» и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после её начала», — указано в статье.

Премьер Испании не полетел на встречу «коалиции желающих» из-за поломки самолёта
Премьер Испании не полетел на встречу «коалиции желающих» из-за поломки самолёта

При этом с самих переговоров по украинскому кризису Уиткофф сбежал через 20 минут. Однако он обещал вернуться на для участия в ключевом звонке лидеров ЕС президенту Дональду Трампу. В диалоге приняли участие Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • ЕС
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar