Уиткофф уехал из Елисейского дворца, не выдержав и часа общения с лидерами ЕС и Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уехал из Елисейского дворца через 45 минут после начала встречи «коалиции желающих». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Уиткофф присоединился к встрече «коалиции желающих» и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после её начала», — указано в статье.

При этом с самих переговоров по украинскому кризису Уиткофф сбежал через 20 минут. Однако он обещал вернуться на для участия в ключевом звонке лидеров ЕС президенту Дональду Трампу. В диалоге приняли участие Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.