Уиткофф уехал из Елисейского дворца, не выдержав и часа общения с лидерами ЕС и Зеленским

Уиткофф покинул Елисейский дворец после 45 минут встречи коалиции желающих
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уехал из Елисейского дворца через 45 минут после начала встречи «коалиции желающих». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
«Уиткофф присоединился к встрече «коалиции желающих» и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после её начала», — указано в статье.
При этом с самих переговоров по украинскому кризису Уиткофф сбежал через 20 минут. Однако он обещал вернуться на для участия в ключевом звонке лидеров ЕС президенту Дональду Трампу. В диалоге приняли участие Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.