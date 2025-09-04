Премьер Испании не полетел на встречу «коалиции желающих» из-за поломки самолёта

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступит перед участниками «коалиции желающих» в формате видеоконференции. Причиной тому стала поломка самолёта, помешавшая ему совершить поездку в Париж, сообщает Radio-5.

«Самолёт, на котором председатель правительства направлялся в Париж на встречу «коалиции», проходящую в четверг, столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид», — говорится в публикации.