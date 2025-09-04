Премьер Испании не полетел на встречу «коалиции желающих» из-за поломки самолёта
Обложка © ТАСС / АР
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступит перед участниками «коалиции желающих» в формате видеоконференции. Причиной тому стала поломка самолёта, помешавшая ему совершить поездку в Париж, сообщает Radio-5.
«Самолёт, на котором председатель правительства направлялся в Париж на встречу «коалиции», проходящую в четверг, столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф сбежал со встречи «коалиции желающих» всего через 20 минут после начала. Основной темой переговоров стали послевоенные гарантии безопасности для Украины, причём европейские лидеры надеются согласовать окончательную позицию с Вашингтоном уже в ближайшее время.