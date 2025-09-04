Мессенджер MAX
4 сентября, 11:39

Три лагеря вместо единства: «Коалиция желающих» разделилась из-за Украины

FT: Коалиция желающих раскололась по вопросу отправки войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Участники «коалиции желающих» не смогли достичь консенсуса по ключевому вопросу о возможном развёртывании войск на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Согласно полученным данным, коалиция разделилась на три группы с принципиально разными позициями.

Первый лагерь, включающий Великобританию и ряд восточноевропейских стран, открыто поддерживает идею военного присутствия. Вторая группа, где наиболее весомо представлена Италия, категорически отвергает такую возможность. Третья и наиболее многочисленная фракция, включающая Германию и несколько ключевых игроков ЕС, занимает выжидательную позицию, воздерживаясь от конкретных обязательств.

На фоне этих разногласий остаётся нерешённым центральный вопрос: будут ли гарантии безопасности для Киева включать обязательства по взаимной обороне, которые потребуют от европейских стран непосредственного участия в боевых действиях. Эти дискуссии стали основным содержанием парижской встречи 4 сентября, которую совместно проводят президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

По итогам переговоров европейские лидеры планируют провести ключевые консультации с президентом США Дональдом Трампом, чья позиция остаётся критически важной для формирования единой стратегии.

Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» находится в состоянии неопределённости, так как ожидает ясного решения от Соединённых Штатов. Сообщается, что Украина и европейские государства достигли значительных успехов в обсуждении мер поддержки. Однако окончательное решение по данному вопросу остаётся за Вашингтоном.

