Три лагеря вместо единства: «Коалиция желающих» разделилась из-за Украины

Участники «коалиции желающих» не смогли достичь консенсуса по ключевому вопросу о возможном развёртывании войск на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Согласно полученным данным, коалиция разделилась на три группы с принципиально разными позициями.

Первый лагерь, включающий Великобританию и ряд восточноевропейских стран, открыто поддерживает идею военного присутствия. Вторая группа, где наиболее весомо представлена Италия, категорически отвергает такую возможность. Третья и наиболее многочисленная фракция, включающая Германию и несколько ключевых игроков ЕС, занимает выжидательную позицию, воздерживаясь от конкретных обязательств.

На фоне этих разногласий остаётся нерешённым центральный вопрос: будут ли гарантии безопасности для Киева включать обязательства по взаимной обороне, которые потребуют от европейских стран непосредственного участия в боевых действиях. Эти дискуссии стали основным содержанием парижской встречи 4 сентября, которую совместно проводят президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

По итогам переговоров европейские лидеры планируют провести ключевые консультации с президентом США Дональдом Трампом, чья позиция остаётся критически важной для формирования единой стратегии.