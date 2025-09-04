Мессенджер MAX
4 сентября, 09:13

Зашли в тупик: «Коалиция желающих» не может добиться прогресса по Украине без отмашки США

El Pais: Коалиция желающих не может добиться прогресса по Украине без США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foxartbox

«Коалиция желающих» оказалась в тупике в вопросе о направлении войск на Украину, поскольку ожидает выработки четкой позиции от Соединённых Штатов. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата.

«Это змея, кусающая свой хвост», — сказал он.
Издание сообщает, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с европейскими партнёрами намерен обсудить гарантии безопасности для страны, не предусматривающие ввод войск на Украину. Также сообщается, что Киев и европейские страны уже добились существенного прогресса в переговорах о мерах поддержки. Однако окончательное решение зависит всё же от одобрения Вашингтона.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину.

Мария Любицкая
