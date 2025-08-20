Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 05:29

Планы «политических слабаков» Стармера и Макрона послать войска на Украину могут сорваться

Politico: В ЕС считают, что будет трудно осуществить отправку войск на Украину

В Евросоюзе все чаще звучат сомнения по поводу планов Великобритании и Франции направить свои войска на Украину в качестве гарантий безопасности. Они столкнутся с серьёзными препятствиями, если всё-таки захотят послать туда своих солдат, сообщает Poltico со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

Издание отмечает, что чисто политически британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон сейчас слабее в политическом плане, чем когда бы то ни было ранее. Кроме того, экономические условия для такого шага оставляют желать лучшего.

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», — приводит издание слова собеседника.

Макрон признал февральский визит Зеленского в Белый дом унижением
Макрон признал февральский визит Зеленского в Белый дом унижением

Ранее СМИ сообщали, что десять стран Евросоюза выразили готовность послать своих солдат на Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией. Европейские чиновники встречались 19 августа, чтобы обсудить все детали такой операции.

BannerImage

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Франция
  • Великобритания
  • Эмманюэль Макрон
  • Кир Стармер
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar