Макрон признал февральский визит Зеленского в Белый дом унижением

Президент Франции Эммаюэль Макрон поделился своим видением эволюции отношений главы США Дональда Трампа к украинскому кризису с момента его возвращения в Белый дом. Французский лидер припомнил скандал с участием Владимира Зеленского, которого Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс отчитывали около получаса.

«Действительно, я думаю, что с тех пор, как он пришёл к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за двадцать четыре часа», — сказал Макрон в интервью Paris Match.