19 августа, 13:22

Макрон признал февральский визит Зеленского в Белый дом унижением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Франции Эммаюэль Макрон поделился своим видением эволюции отношений главы США Дональда Трампа к украинскому кризису с момента его возвращения в Белый дом. Французский лидер припомнил скандал с участием Владимира Зеленского, которого Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс отчитывали около получаса.

«Действительно, я думаю, что с тех пор, как он пришёл к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за двадцать четыре часа», — сказал Макрон в интервью Paris Match.

Французский президент также вспомнил встречу Трампа с Зеленским в Овальном кабинете, на которой экс-комик был унижен, а затем выставлен за дверь. Президент США «принял во внимание» несгибаемую приверженность Евросоюза поддержке Украины, за которую блок выступает единым фронтом, добавил Макрон.

Напомним, вчера состоялся второй заход главаря киевского режима в Белый дом. На этот раз Зеленский догадался надеть что-то вроде пиджака. При этом он не прекращал лебезить перед Трампом, а также поблагодарил его 11 раз за четыре минуты.

