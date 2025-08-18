Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 18:44

«Радует, что не в поло»: Стилист высмеял единственный пиджак в гардеробе Зеленского

Стилист Дубинин предположил, что в гардеробе Зеленского всего один пиджак

Обложка © AP/TASS

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был одет в чёрный костюм, соответствующий дресс-коду: чёрная рубашка, пиджак, брюки и ботинки. Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru подчеркнул, что, вероятно, экс-комик сам выбирает свой гардероб для подобных мероприятий, обходясь без помощи профессионалов.

В данном пиджаке Зеленский появляется второй раз. В целом образ формально военный. И пиджак, как нам кажется, у него всего один в гардеробе, надетый специально, чтобы не злить американскую сторону ещё больше. Радует уже то, что он появился не в поло.

Владимир Дубинин

Стилист

Интересно, что Зеленский сам отвечает за свой стиль и не пользуется услугами стилиста. В прошлом его подход к одежде нередко расходился с деловым этикетом, что приводило к критике. Однако на этот раз он продемонстрировал более формальный вид, что отметил сам Трамп и присутствующие в Овальном кабинете журналисты.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: Главные заявления
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: Главные заявления

Напомним, что Белый дом запросил у украинских официальных лиц информацию о том, будет ли Владимир Зеленский в костюме на предстоящей встрече. Это связано с тем, что Зеленский регулярно игнорирует традиционный дипломатический этикет в одежде. Сегодняшний пиджак Зеленского, вероятно, красовался на экс-комике на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась ранее.

Полина Никифорова
